بينهم طفل وقس.. اتهام رجل في ولاية مسيسبي الأمريكية بقتل 6 أشخاص



وكالات

قال مسؤولو إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، إن السلطات ألقت القبض على رجل، ووجهت له اتهامًا بالقتل العمد لـ6 أشخاص، منهم طفل في مقاطعة كلاي بولاية مسيسبي.

وأضاف قائد شرطة مقاطعة كلاي، إيدي سكوت، في مؤتمر صحفي، إن داريكا مور، البالغ من العمر 24 عامًا، متهم بقتل عدد من أفراد أسرته وقس محلي قبل إلقاء القبض عليه.

وأشار المسؤولون إلى أن التهمة المُوجَّهة إلى مور، وهو من سكان المقاطعة، يُرجَح أن تُرفَع إلى تهمة القتل العمد وربما يُحكَم عليه بالإعدام إذا ثبتت سلامة قواه العقلية.

وقال سكوت كولوم، مسؤول الادعاء في الولاية التي تضم مقاطعة كلاي: "هذا أمر مروع، إنه أسوأ ما يمكن تصوره".

ووفقا لسكوت، جرى توجيه الاتهام إلى مور بإطلاق النار على رؤوس والده وشقيقه وعمه، مساء الجمعة، ما أدى إلى مقتلهم، قبل أن يسرق شاحنة ويتوجه بها إلى موقع آخر حيث يُزعَم أنه حاول الاعتداء جنسيًّا على فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات تربطه بها صلة قرابة قبل أن يرديها قتيلة بإطلاق النار على رأسها أيضا.

وتلقت الشرطة بلاغًا يوجه قوات إنفاذ القانون إلى موقع ثالث حيث عُثِر على جثتي رجلين آخرين مقتولين بعد إصابة رأسيهما بالرصاص، وكان أحدهما قسًّا محليًّا.

وقال سكوت إن مور أُلقِي القبض عليه في مكان قريب قبيل منتصف الليل، مضيفا أن دوافع القتل لا تزال مجهولة.

وقال سكوت، خلال المؤتمر الصحفي: "هزَّ هذا الحادث مجتمعنا بشدة شخصيًّا، لا أعرف ما الدافع وراء قتل طفلة في السابعة من عمرها"، مضيفا أن الطب الشرعي في ولاية مسيسبي سيجري عمليات تشريح.

ومن المقرر أن يمثل مور أمام المحكمة، يوم الإثنين، وفقا لما ذكرته الغد.

وتقع مقاطعة كلاي في شمال شرق ولاية مسيسبي، ويبلغ عدد سكانها نحو 20 ألف نسمة.