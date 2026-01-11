غارات إسرائيلية تستهدف غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة



وكالات

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت غرب مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك فيما كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت، أمس السبت، أن الجيش الإسرائيلي أعدَّ خططا لشن عملية برية جديدة في قطاع غزة، نقلًا عن مصادر مطلعة على تفاصيل هذه الخطط.

وذكرت الصحيفة، أن إسرائيل وحركة حماس تتجهان نحو احتمال تجدد المواجهات، في ظل تمسك حماس برفض نزع سلاحها، وهو ما يمثل عقبة رئيسية أمام إحراز تقدم في خطة السلام الخاصة بغزة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويتهم مسؤولون إسرائيليون حركة حماس أنها تعمل على إعادة بناء قدراتها التي تضررت خلال الحرب الأخيرة، زاعمين أن ذلك يشمل ترميم أجزاء من شبكة الأنفاق التابعة لها.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن حماس لن تتمكن من التهرب من التزامها بتسليم أسلحتها.

وأضاف المسؤول، أنه إذا لم تتخلَّ الحركة عن أسلحتها طواعية، فإن إسرائيل ستجبرها على ذلك.

وأكد مسؤولون إسرائيليون، أنه لا توجد خطط فورية لدخول الجيش الإسرائيلي إلى قطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس، وأن إسرائيل مستعدة لمنح الولايات المتحدة الوقت الكافي للمضي قدمًا في خطة الرئيس ترمب.

وقال محللون أمنيون إسرائيليون، إن إسرائيل قد تختار غزوًا واسع النطاق لمدينة غزة، في محاولة لإجبار حماس على الاستسلام السريع، أو السيطرة على القطاع تدريجيًا قطعة قطعة.

ووافقت حماس على نزع السلاح بموجب خطة ترامب للسلام، وسيقرر مجلس السلام والحكومة التكنوقراطية الفلسطينية المتصورة بموجب الخطة ما يشكل نزع السلاح - مثل ما إذا كان يشمل الأسلحة الصغيرة - وكيف سيتم تنفيذه، وفقًا لمصدر مطلع للصحيفة الأميركية.

وأدت الحرب الإسرائيلية على غزة إلى استشهاد 71409 فلسطينيين، إصابة و171304، منذ اندلاعها في 7 أكتوبر 2023، وفق أحدث إحصاء لوزارة الصحة بالقطاع.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة، 14 شهيدًا و17 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 439 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 1223 حالة، فيما جرى انتشال 688 جثمانًا، وفقا للغد.