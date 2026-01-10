أحزاب جرينلاند: لا نريد أن نكون أمريكيين

واشنطن - (د ب أ)

أكدت الأحزاب السياسية في جرينلاند يوم الجمعة وحدتها في مواجهة مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على الجزيرة الدنماركية.

وجاء في بيان مشترك وقعته الأحزاب الخمسة في برلمان جرينلاند "لا نريد أن نكون أمريكيين، لا نريد أن نكون دنماركيين، نريد أن نكون جرينلانديين".

ودعت الأحزاب الولايات المتحدة إلى إنهاء "احتقارها لبلادنا" وأكدوا أن "مستقبل جرينلاند يجب أن يقرره الشعب الجرينلاندي".

وكان الرئيس الأمريكي قد أكد يوم الجمعة مجددا سعيه للسيطرة على جزيرة جرينلاند، قائلا إن الولايات المتحدة يجب أن تتحرك لمنع الصين أو روسيا من السيطرة على الجزيرة المهمة استراتيجيا والتي تقع في القطب الشمالي.

وفي حديث للصحفيين خلال فعالية في البيت الأبيض، قال ترامب إن واشنطن سوف تفعل "شيئا" بشأن جرينلاند، سواء أحب الآخرون هذا أم لا. وتابع "لأننا إذا لم نفعل ذلك، فإن روسيا أو الصين ستسيطر على جرينلاند، ولن نقبل أن تكون روسيا أو الصين جارة لنا".

وأضاف "أود أن أعقد صفقة، بالطريقة السهلة، ولكن إذا لم نفعل ذلك بالطريقة السهلة، سنقوم بذلك بالطريقة الصعبة".

وقال ترامب بشكل متكرر إنه يرغب في وضع الجزيرة، التابعة للدنمارك، الحليف في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تحت السيطرة الأمريكية، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية، وما وصفه بالوجود المتزايد للسفن الروسية والصينية في المنطقة.

وأثارت تصريحاته المخاوف، نظرا لأنه لم يستبعد العمل العسكري أو الإكراه الاقتصادي. ويبلغ عدد سكان جرينلاند، التي تغطيها في الغالب الثلوج، 57 ألف نسمة.

والتقى مسؤولون من الدنمارك وجرينلاند والولايات المتحدة، يوم الخميس، في واشنطن، على أن يعقدوا اجتماعا آخر الأسبوع المقبل، لبحث الدفع المتجدد من البيت الأبيض نحو السيطرة على الجزيرة، بحسب وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وحذرت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن من أن أي استحواذ أمريكي على جرينلاند سيشكل نهاية حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وعلى الرغم من أن جرينلاند تعد أكبر جزيرة في العالم، فإن عدد سكانها يبلغ نحو 57 ألف نسمة فقط، ولا تمتلك قوات مسلحة خاصة بها. وتتولى الدنمارك مسؤولية الدفاع عنها، علما بأن قدرات الجيش الدنماركي أقل بكثير من قدرات الجيش الأمريكي.

ولا يزال من غير الواضح كيف سيتصرف بقية أعضاء حلف الناتو إذا قررت الولايات المتحدة السيطرة على الجزيرة بالقوة، أو ما إذا كانوا سيتحركون لدعم الدنمارك في مثل هذا السيناريو.