نتنياهو يريد تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية



وكالات

أعلن ⁠رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يأمل في أن "يقلص تدريجيا" اعتماد إسرائيل على المساعدات العسكرية الأمريكية في العقد المقبل.

وقال نتنياهو في مقابلة نشرت أمس الجمعة، إنه من الضروري ألا تعتمد إسرائيل على المساعدات العسكرية الأجنبية، ⁠لكنه لم يحدد جدولا زمنيا لتحقيق استقلال إسرائيل الكامل عن الولايات المتحدة.

وأضاف نتنياهو لمجلة الإكونوميست، "أريد تقليص المساعدات العسكرية تدريجيا في ⁠غضون السنوات العشر المقبلة"، وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني تقليصها "إلى الصفر"، أجاب "نعم".

ولفت نتنياهو إلى أنه أخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة أن إسرائيل تقدر "بشدة المساعدات العسكرية التي قدمتها لنا واشنطن على مر ‌السنين، لكننا ‌أيضا أصبحنا أقوياء ⁠وطورنا قدرات مذهلة".