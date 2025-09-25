وزير الخارجية يؤكد على دعم مصر الثابت لوكالة الأونروا

وكالات

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، أن الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين يشكل لحظة تاريخية، إلا أنه لا ينبغي أن يكون رمزياً، حيث يتعين ترجمته إلى أفعال من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد عبد العاطي خلال مشاركته في اجتماع وزاري لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على ضرورة أن يصاحب الاعتراف دعم قوي ومستدام لوكالة الأونروا التي لا يمكن الاستغناء عنها لحماية حقوق وكرامة اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن أي محاولة لتقويض دور "الأونروا" سيلحق ضرراً شديداً بالقضية الفلسطينية العادلة.

وأعاد الوزير التأكيد على دعم مصر الثابت للوكالة، مديناً كافة الجهود التي تحاول الانتقاص من دورها، ومطالباً المجتمع الدولي بضمان توفير الدعم المالي والسياسي اللازم لها لاستمرار اضطلاعها بمهمتها.

ولفت وزير الخارجية إلى نتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي أكدت ارتكاب الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين، مشدداً على أن ذلك يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي لإنهاء تلك الانتهاكات الهادفة لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، وهو الأمر الذي لا يمكن القبول به.

واستعرض وزير الخارجية جهود مصر لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة، مشيراً إلى أنه على الرغم من احتلال إسرائيل وإغلاقها للجانب الفلسطيني من معبر رفح وإعاقتها للمساعدات، فإن مصر تعمل على ضمان تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع.

ونوه إلى استمرار مصر في جهودها المكثفة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل لوقف لإطلاق النار، واستضافة مؤتمر دولي لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، والتي ستتيح بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه تحت سلطة شرعية وموحدة تحكمها سيادة القانون.