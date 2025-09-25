

وكالات

قال ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن ما يحدث في قطاع غزة من عقاب جماعي للأبرياء الفلسطينيين ما هو إلا تطبيق مرئي للإبادة الجماعية.

وأشار ولي العهد الكويتي خلال كلمة بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه لا يمكن الدعوة إلى تطبيق القانون الدولي في مكان وتجاهله في مكان آخر.

وقال إننا نتطلع إلى البناء على الزخم الناتج عن المؤتمر الدولي لحل الدولتين وندعو جميع الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكد ولي العهد الكويتي على أن إسرائيل تتحمل المسؤولية عما ارتكبته من انتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين، مطالبا أن يكون أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الراهنة، مؤكدا أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تصعيدا خطيرا سبق وأن حذر منه.

ولي العهد الكويتي: نتضامن مع دولة قطر ضد التصعيد الإسرائيلي الأخير على سيادتها ونؤكد أن أي اعتداء على أي دولة خليجية هو اعتداء على كل دول الخليج.

وأضاف ولي العهد الكويتي، نسعى للتفاهم والتنسيق المستمر مع العراق الشقيق لطي صفحات الماضي الأليم ونقف إلى جانب سوريا ولبنان في مساعيهما لبناء مستقبل مزدهر.

وأشار إلى أن بلاده تمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل وفقا لرؤية بلادنا لعام 2035، وفقا للغد.

وأشار إلى حرص الكويت على دعم جهود التنمية الدولية وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية إلى شتى بقاع العالم.