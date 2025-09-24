عبد العاطي ونظيره الباكستاني: حريصون على تكثيف تعاوننا بمختلف المجالات

وكالات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 80 للجمعية العامة للأمم المُتحدة.

وخلال اللقاء، عبر الوزيران عن الارتياح للتطور الملموس الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدين حرصهما على مواصلة تكثيف جهود تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين على ضوء ما يربطهما من صلات تاريخية ومصالح مشتركة.

بحث الوزيران التطورات في المنطقة، واتفقا على ضرورة تعميق وتكثيف التنسيق والتعاون سواء على المستوى الثنائي بين البلدين أو على المستوى الإقليمي ومجابهة التحديات والمخاطر القائمة وبما يسهم في احتواء الأزمات وخفض التصعيد وحفظ الاستقرار.

وتطرق الوزيران خلال اللقاء إلى مستجدات الأزمة في غزة، حيث شدد عبد العاطي على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والسماح بنفاذ المساعدات دون عوائق، مع الرفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين، مؤكداً على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.