جنيف (د ب أ)

قال مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية احتجزت أكثر من 15 ألف شخص في المناطق الأوكرانية المحتلة منذ أوائل عام 2022، وإن العديد منهم تعرضوا للتعذيب .

وقالت دانييل بيل، رئيسة بعثة مراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من كييف، إن محققين أمميين أجروا مقابلات مع أكثر من 200 شخص تمكنوا من العودة إلى مناطق تسيطر عليها أوكرانيا بعد إطلاق سراحهم، ومع أقارب لمعتقلين حاليين، وأوضحوا أن أكثر من 92% منهم أبلغوا عن تعرضهم للتعذيب.

وأضافت بيل ، إن 38 على الأقل ماتوا نتيجة التعذيب أو نقص المساعدات الطبية أو تدني مستوى النظافة الصحية.

وقالت بيل، إن نحو 1800 شخصا لا يزالون قيد الاحتجاز. وأوضحت إنه في الوقت الذي حصلت فيه على المعلومات عن المعتقلين من مصادر أوكرانية، فإن البعثة الأممية الحقوقية في جنيف فحصتها ووجدتها ذات مصداقية .

وأشارت بيل إلى أن بعض المعتقلين تم احتجازهم لمجرد تعبيرهم عن آراء مؤيدة لأوكرانيا .

وأبلغت المسؤولة الأممية عن حالة امرأة طلبت طبيبًا لمعالجة ركبتها المكسورة، وبدلاً من ذلك تلقت ركلة على الركبة.