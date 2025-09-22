الشرع: إسرائيل نفذت اعتداءات كثيرة على سوريا ونسعى لتجنب

وكالات

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية، نفذت اعتداءات كثيرة على سوريا، ولا زالت تحتل الجولان وتتوغل في الأراضي السورية، مؤكدًا أن سوريا تسعى لتجنب الحرب لأنها في مرحلة بناء.

وأضاف الشرع خلال فعاليات قمة كونكورديا المنعقدة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الإثنين، "نحن متجهون نحو التهدئة وأن تُعطى سوريا فرصة للبناء، وإذا نجحت التهدئة وكان هناك التزام من قبل إسرائيل بما يتم الاتفاق عليه، فربما تتطور المفاوضات".

وطالب الرئيس الشرع إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية، مؤكداً أنه يمكن معالجة المخاوف الأمنية بالمباحثات، والمحادثات ستبين ما إذا كان لدى تل أبيب مخاوف أمنية أم أطماع توسعية.

وأشار إلى أن سوريا اتخذت سياسة أن تكون لديها علاقات هادئة مع جميع الدول، وألا تكون مصدر تهديد لأي أحد، مضيفاً أن سوريا في مرحلة بناء ومن الضروري أن يكون لديها علاقات طبيعية مع جميع الدول.

وتابع: "شكلنا لجاناً لتقصي الحقائق في أحداث الساحل والسويداء، و سمحنا بدخول لجان تحقيق دولية، كما أن سوريا ملتزمة بمحاسبة من يعتدي على أي مدني لأنها دولة قانون".

وذكر الرئيس السوري: "عرضنا على قصد الاندماج في الجيش السوري و أكدنا لهم أن حقوق الأكراد مصانة، لكن كان هناك تباطؤ في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه"، مشددًا على ضرورة الوصول إلى حلول سلمية وأن تكون سريعة التطبيق، وخاصة الاتفاق مع قصد في 10 مارس الماضي.

وأكد الشرع أن سوريا ورثت اضطرابات كثيرة خلال الستين سنة الماضية، ولا يمكن حل المشاكل دفعة واحدة، وإنما بالتدريج، والأولوية الآن هي تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا من خلال توحيد الشعب والأرض، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية.