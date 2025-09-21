الخارجية الفلسطينية تدعو أمريكا للاعتراف بدولة فلسطين

وكالات

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، الأحد، إن اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بالدولة الفلسطينية قرارات شجاعة تنسجم مع القانون الدولي وتنطلق من الحرص على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية المبادرة لهذا الاعتراف وأن تنحاز للقانون الدولي.

وأشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى أن اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين يشكل خطوة هامة وضرورية لتحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن الاعتراف البريطاني بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته وتجسيد استقلاله سيفتح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين.

وأوضح عباس، أن الأولوية اليوم هي وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والإفراج عن جميع الأسرى والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.

وأعلنت كل من بريطانيا وأستراليا وكندا، اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية بدءًا من اليوم الأحد.