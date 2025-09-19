باكستان: برنامجنا النووي "سيكون متاحا" للسعودية إذا استدعت الضرورة



دبي- (أ ب)

صرح وزير الدفاع الباكستاني بأن برنامج بلاده النووي "سيكون متاحا" للسعودية إذا ما استدعت الضرورة، وفق اتفاق دفاعي أبرمته الدولتان قبل يومين.

وتعتبر تصريحات وزير الدفاع خواجة محمد آصف لشبكة تليفزيون "جيو" الباكستانية، أول إقرار محدد بأن إسلام أباد تضع السعودية تحت مظلة أسلحتها النووية.

ووقعت باكستان والسعودية أمس الأول الأربعاء اتفاقا دفاعيا، استراتيجيا، ينص على أن تعرض أي منهما لهجوم يعد بمثابة هجوم على الأخرى.

ويرى البعض أن هذه الخطوة تمثل إشارة لإسرائيل، التي يعتقد منذ فترة طويلة أنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك أسلحة نووية.

ويأتي الاتفاق في أعقاب بعد الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قيادات من حركة حماس في قطر وراح ضحيته ستة أشخاص. وأثار ذلك الهجوم مخاوف لدى دول الخليج بشأن سلامتها في ظل الحرب بين إسرائيل وحماس.