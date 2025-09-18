بي بي سي

تتصدّر المأدبة الرسمية (State Banquet) برنامجَ زيارة الدولة التي يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة؛ فهي ذروة البروتوكول الملكي وعرضُه الأبرز: وليمةٌ فاخرة تتخلّلها خُطب ونَخب ملكي وعزف أبواق، تُقدَّم فيها أرقى أنواع الأطباق والنبيذ.

إنها دبلوماسية تُقدَّم على مائدة فاخرة، بأسلوب يزاوج بين الأبهة والرقي، لتجعل القائد الضيف - مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - يشعر بخصوصية فائقة.

أقيمت المأدبة في قاعة سانت جورج داخل قلعة وندسور، في مشهدٍ يجمع روح ولائم العصور الوسطى بلمسة سينمائية تُذكّر بأجواء "هاري بوتر".

وانتشر أفراد الخدمة بزيّ موحد وبانضباط دقيق أشبه بانضباط جنود العرض النهاري، فيما رُصّت الطاولات بدقّة لافتة بخَمس كؤوس لكل ضيف.

وفي مأدبة ترامب، جلس 160 ضيفًا أمام 1,452 قطعة من أدوات المائدة.

وشملت القائمة المكتوبة باللغة الفرنسية:

- بانا كوتا جرجير هامبشاير مع بسكويت بارميزان وسلطة بيض السمان.

- بالوتين دجاج نورفولك العضوي ملفوف بشرائح الكوسا مع صلصة مُنكّهة بالزعتر وعشبة "السافوري".

- قُبّة آيس كريم فانيلا بحشوة سوربيه توت العليق من كِنت مع برقوق "فيكتوريا" مسلوق بلطف.

وتضمّنت قائمة النبيذ:

- ويستون إيستيت، كوفيه 2016

- دوماين بونو دو مارتريه، كورتون-شارلمان، غراند كرو 2018

- ريدج فينياردز، مونتي بيلّو 2000

- بول روجيه، إكسترا كوفيه دو ريزيرف 1998

أما مشروبات ما بعد العشاء فلها رمزية كبيرة: نبيذ بورت من عام 1945 إشارة إلى كون ترامب الرئيس الأمريكي الـ 45 (على الرغم من أنه لا يتناول الكحول)، إلى جانب كونياك من 1912، سنة ميلاد أُمّه في اسكتلندا.

وإن لم يكن ذلك كافيًا، فهناك كوكتيل خاص يحمل اسم "ترانس أتلانتيك ويسكي ساور"، يمزج "جوني ووكر" مع نكهة مربّى البرتقال الحمضيّ، ورغوة جوز البيكان وقطعة مارشميلو مُحمَّصة على بسكويت.

روبرت مردوخ وتيم كوك

افتقرت مأدبة ترامب في قلعة وندسور لوجوه المشاهير ونجوم الشاشة على نحو لافت، فلا وجود حتى لأسماء تحضر في المناسبات الملكية عادةً مثل السير ديفيد بيكهام أو السير إلتون جون.

وعوضًا عن ذلك، امتلأت قائمة الضيوف بسياسيين وروّاد عالم التكنولوجيا، فحضر رئيس "آبل" تيم كوك، الذي جلس إلى جوار ابنة الرئيس، تيفاني ترامب.

وجلس إمبراطور الصحافة روبرت مردوخ إلى جانب مورغان مكسويني، المستشار الأبرز لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وتُفترض هنا محادثات جانبية مثيرة للاهتمام بالنظر إلى أنَّ ترامب يقاضي صحافة مردوخ بمليارات في الولايات المتحدة.

كما تفقّد الضيوف بطاقات الأسماء المزخرفة على الطاولة لمعرفة من يجلس بجوارهم، كما يحدث في حفلات الزفاف.

طول المائدة 47 مترًا، والمكان الرئيسي في منتصفها: الملك تشارلز والرئيس ترامب في مركز الطاولة.

وباعتباره ضيف الشرف، جلس الرئيس ترامب بين الملك تشارلز وكاثرين أميرة ويلز.

وتحمل بطاقة اسم ترامب عبارة "رئيس الولايات المتحدة الأمريكية" بحروف كبيرة، على نحو يذكّر بشكل طريف برسائله على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مواجهتهما تجلس السيدة الأولى، وتُعرّفها بطاقة الاسم بـ"السيدة ترامب"، وإلى جانبيها الملكة كاميلا وأمير ويلز.

وأفرز ترتيب الجلوس مجموعات لافتة:

- السفير الأمريكي وارن ستيفنز بين الأميرة آن من جهة، ووزيرة الخزانة رايتشل ريفز من جهة أخرى.

- رئيس الوزراء كير ستارمر إلى جانب ستيفن شوارتزمان، الرئيس التنفيذي فائق الثراء لمجموعة بلاكستون الاستثمارية.

- زعيمة المحافظين كيمي بادينوك إلى جوار سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي "أوبن إيه آي".

وحضر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، ومن الساسة البريطانيين حضرت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر ونائب رئيس الوزراء ديفيد لامي.

وكان لاعب الغولف نك فالدو والعدّاءة كاثلين غرينغر من أبرز الوجوه الرياضية في المأدبة.

ومن قطاع التكنولوجيا أيضًا كان جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ"نفيديا".

وتُزيّن الجدرانَ صورٌ مَلكيةٌ ودروعٌ حربية، ويزدان السقف بشعارات النبالة لفرسان الرباط "Order of the Garter".

وأُعيد بناء قاعة سانت جورج بعد حريق عام 1992، لذا - كما في كثير من قصص العائلة الملكية - تمنح المكان إحساسًا بأنه جديد وقديم في آن.

وبحسب الصحافة الأمريكية المرافقة، عكست اختيارات الموسيقى في المأدبة بعض المقطوعات المفضّلة لدى الرئيس ترامب، وربما حملت رسائلها الخاصة للسياسيين الحاضرين.

وشمل البرنامج الموسيقي "نيسّون دورما" (ومعناها: لا أحد ينام)، وأغنية "لا يمكنك دائمًا الحصول على ما تريد".