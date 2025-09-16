إعلام عبري: 12 غارة إسرائيلية استهدفت 3 أرصفة في ميناء الحديدة اليمني

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر إسرائيلي، الثلاثاء، إن الهدف من الغارة في اليمن تعطيل ميناء الحديدة لعدة أسابيع إضافية.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن 12 غارة جوية استهدفت 3 أرصفة في ميناء الحديدة حتى الآن.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر أمني، ان الغارة جاءت لمنع الحوثيين من إعادة تأهيل ميناء الحديدة، موضحا أن الضربة هدفها مواصلة الحصار البحري المفروض على الحوثيين منذ الأشهر الأخيرة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قبل قليل هاجم بنى تحتية عسكرية تابعة للحوثيين في ميناء الحديدة باليمن، زاعما أن ميناء الحديدة يستخدم لنقل أسلحة إيرانية توجه لعمليات ضد إسرائيل وحلفائها.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الضربة على ميناء الحديدة رد على هجمات متكررة شملت إطلاق مسيرات وصواريخ أرض أرض نحو إسرائيل.