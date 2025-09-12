إعلان

حماس تشيد بعملية القدس وتدعو لمواصلة التصدي للاحتلال

05:02 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

حركة حماس

وكالات

أشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بحادث الطعن الذي وقعت صباح اليوم الجمعة، داخل قاعة الطعام في فندق تسوبا في تلال القدس.

وقالت المقاومة في بيان لها اليوم، إن عملية الطعن بالقدس تأتي ردا على جرائم العدو الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه تشكل ضربة جديدة لمنظومة الاحتلال الأمنية وأوهامه بوقف مد المقاومة.

وأضافت حماس أن "خيار المواجهة مع المحتل هو الرد الطبيعي على جرائمه ومجازره بالقطاع والضفة، ونشد على أيدي شبابنا الثائر، وندعو جماهير شعبنا إلى مواصلة التصدي والمقاومة".

وكان أصيب شخصان، أحدهما بجروح متوسطة إلى خطيرة، والآخر بجروح طفيفة، في حادث طعن وقع صباح اليوم الجمعة، داخل قاعة الطعام في فندق تسوبا في تلال القدس.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية، إلى اشتباه أولي في أن الحادث "هجوم إرهابي"، وقالت إن المشتبه به موظف بالفندق، وهو من سكان مخيم شعفاط للاجئين، القريب من القدس، وقد اعتقل ويخضع حاليا للتحقيق من قل الأجهزة الأمنية، وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.

وأفادت مصادر أمنية، بأن منفذ الهجوم تم تحييده في موقع الحادث على يد شرطي خارج الخدمة كان يقيم في الفندق، إلى جانب أحد المدنيين.

حماس حماس تشيد بعملية القدس مواصلة التصدي للاحتلال حادث الطعن بالقدس فندق تسوبا في تلال القدس
