إعلان

"بصاروخ و3 مسيرات".. الحوثيون يعلنون مهاجمة أهداف في إسرائيل

10:25 م الخميس 11 سبتمبر 2025

يحيى سريع الناطق العسكري باسم الحوثيين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء اليوم الخميس، مهاجمة أهداف في إسرائيل بصاروخ باليستي و3 مسيرات.

وقال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع في بيان مصور" نفذنا عملية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح، وتسببت في هروب الملايين إلى الملاجئ".

وأشار إلى تنفيذ عملية عسكرية، بثلاث طائرات مسيرة، استهدفت طائرتان منها مطار رامون بمنطقة أم الرشراش (إيلات)، فيما استهدفت الأخرى هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب بفلسطين المحتلة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح.

وأكد أن العمليات تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعب الفلسطيني، ورداً على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الإسرائيلي، بحق سكان قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على صنعاء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يحيى سريع مهاجمة أهداف في إسرائيل مهاجمة إسرائيل بصاروخ باليستي الحوثيون مهاجمة إسرائيل بثلاث مسيرات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* محمود سعد يكشف عن كواليس عودته للتلفزيون المصري بعد 14 عامًا من الغياب
ضياء رشوان: الوساطة المصرية في الاتفاق بين إيران والوكالة أفسدت مخطط نتنياهو لإشعال المنطقة