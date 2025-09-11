"بصاروخ و3 مسيرات".. الحوثيون يعلنون مهاجمة أهداف في إسرائيل

وكالات

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء اليوم الخميس، مهاجمة أهداف في إسرائيل بصاروخ باليستي و3 مسيرات.

وقال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع في بيان مصور" نفذنا عملية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح، وتسببت في هروب الملايين إلى الملاجئ".

وأشار إلى تنفيذ عملية عسكرية، بثلاث طائرات مسيرة، استهدفت طائرتان منها مطار رامون بمنطقة أم الرشراش (إيلات)، فيما استهدفت الأخرى هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب بفلسطين المحتلة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح.

وأكد أن العمليات تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعب الفلسطيني، ورداً على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الإسرائيلي، بحق سكان قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على صنعاء.