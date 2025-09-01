إعلان

أردوغان: لا يوجد تفسير لعدم القدرة على وقف فظائع إسرائيل بغزة

04:58 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

رجب طيب أردوغان

background

أنقرة- (د ب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا يوجد تفسير لعدم القدرة على "وقف الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ويموت فيها الأطفال والرضع وكبار السن من الجوع، لمدة 23 شهرا".

وجاءت تصريحات الرئيس التركي التي نقلتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية، في كلمة له اليوم الاثنين، خلال الجلسة الموسعة لقمة مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة تيانجين الصينية.

وشدد أردوغان قائلا: "من مسؤولية العالم أجمع جعل الأمم المتحدة منصة تمثل العدالة العالمية في مواجهة المظالم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

وعلى الصعيد السوري، أكد أردوغان أن "دعم تركيا لنهوض سوريا مجددا مع الحفاظ على وحدة أراضيها ووحدتها السياسية يصب في مصلحة المنطقة بأسرها"، وأن "تركيا ستواصل الوقوف في وجه أي محاولة من شأنها تهديد أمن وسلامة أراضي جارتها سوريا".

وأشار إلى أن "رؤية تركيا تقوم على حل المشاكل بالحوار والدبلوماسية والتعاون على أساس احترام سيادة وسلامة أراضي جميع البلدان".

وأشاد الرئيس التركي بمنظمة شنغهاي للتعاون، واصفا إياها بـ "المنصة المهمة" لتعزيز أمن الطاقة وتطوير الشراكات في مشاريع البنى التحتية الاستراتيجية.

وأعرب عن أمله في تعزيز تعاون تركيا مع المنظمة التي قال إنها "تمثل في يومنا مفهوم إيجاد حلول مشتركة للمشاكل".

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل قطاع غزة منظمة شنغهاي للتعاون
