السعودية تدين قرار إسرائيل احتلال مدينة غزة

وكالات

أدانت المملكة العربية السعودية بشدة قرار احتلال مدينة غزة وإمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم التجويع والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها اليوم الجمعة، إن "الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع، تؤكد مجددًا أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حق فيها، استنادًا للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية".

وحذرت المملكة من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية فورًا، يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم إقليميًا وعالميًا، وينذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري.

وطالبت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي باتخاذ مواقف فعلية وحازمة تنهي الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وتمكن من حل الدولتين.