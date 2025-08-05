روسيا: إسرائيل هي التي تعرقل المفاوضات وتحكم على أسراها بالإعدام

وكالات

قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الثلاثاء، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي هي التي تعرقل المفاوضات وتطيل أمد الحرب وتحكم على الأسرى المتبقين بالإعدام.

وشدد نيبينزيا، على ضرورة وقف الحرب فورا لوقف المعاناة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أن آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات ممنوعة من الدخول لقطاع غزة ويتم استهداف العاملين في المجال الإنساني.

وطالب نيبينزيا، بتوفير الظروف الأمنية لإدخال المساعدات وتوزيعها داخل قطاع غزة، مشددا على أن التوسع الاستيطاني وتعزيز سيادة إسرائيل على الضفة الغربية يهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكد المندوب الروسي، أنه ما كان لإسرائيل أن تفعل ما تفعله لولا الغطاء الذي توفره لها الولايات المتحدة، مضيفا "التسوية السياسية للنزاع هي الطريق الوحيد ونؤيد جهود الوسطاء للإفراج عن الأسرى ووقف إطلاق النار".