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إعلام عبري: إسرائيل وأمريكا قد تحتاجان أشهرا للتوصل إلى اتفاق جديد مع حماس

03:27 ص الإثنين 04 أغسطس 2025

إسرائيل وأمريكا

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وكالات

أكدت صحيفة "جيروزالم بوست"، نقلا عن مصدر مطلع على المفاوضات، أن إسرائيل والولايات المتحدة قد تحتاجان أشهرا للتوصل إلى اتفاق جديد مع حركة حماس الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، أبلغ عائلات الرهائن الإسرائيليين أن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان حاليا على اتفاق إطاري لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى.

ووفقا للصحيفة، من غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كانت هذه الخطة ستُعرض وما إذا كانت ستتضمن إنذارا نهائيا لحماس.

وقال المصدر المطلع على المفاوضات: "صياغة اتفاق مع حماس لإنهاء الحرب سيستغرق أشهرا. ستكون هذه مفاوضات صعبة للغاية"، وفقا لروسيا اليوم.

ووفقا للصحيفة، بعد زيارة ويتكوف، يُجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مناقشات حول مستقبل الصراع في قطاع غزة. ومن المقرر عقد اجتماع أوسع نطاقا حول هذا الموضوع يوم الثلاثاء.

وأشار تقرير وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد، إلى أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 65 شهيدا و511 إصابة، ليرتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1.487 شهيدا وأكثر من 10.578 إصابة.

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