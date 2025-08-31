إعلان

مصدر فلسطيني لـ العربية: تم اغتيال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

08:40 ص الأحد 31 أغسطس 2025

أبو عبيدة

وكالات

قال مصدر فلسطيني في تصريحات لـ العربية، إنه تم اغتيال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، مؤكدا أن أفراد عائلة أبو عبيدة وقيادات بالقسام أكدت اغتياله بعد معاينة الجثة.

وأضاف المصدر الفلسطيني، أن إسرائيل استهدفت شقة كان بداخلها الناطق باسم القسام أبو عبيدة، مشيرا إلى أن القصف الإسرائيلي أدى لاستشهاد كل من كان موجودا بالشقة.

يذكر أن القناة 12 العبرية، قالت السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاول استهداف المتحدث العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، أبو عبيدة.

كتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس": " هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشاباك، بقيادة القيادة الجنوبية وبتوجيه من مديرية المخابرات، عنصرا بارزًا في منظمة حماس في منطقة مدينة غزة شمال قطاع غزة باستخدام طائرات سلاح الجو".

وأضاف أدرعي: "قبل الغارة تم اتخاذ العديد من الخطوات بهدف تقليص احتمال إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة، والاستطلاع الجوي وغيرها من المعلومات الاستخباراتية".

