وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن وباء الكوليرا يشهد تفاقمًا حادًا حول العالم، مع تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة في 31 دولة منذ بداية العام الجاري، بينها ما لا يقل عن 4738 وفاة حتى 17 أغسطس.

وأكدت المنظمة أن الوضع "يواصل التدهور" بفعل عوامل عدة أبرزها النزاعات المسلحة، والفقر، والنزوح الجماعي، والكوارث الطبيعية، والتغير المناخي، مشيرة إلى أن المناطق الريفية والمتضررة من الفيضانات تعاني ضعف البنية التحتية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية، ما يؤدي إلى تأخر العلاج وارتفاع الوفيات.

ورغم انخفاض الإصابات بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فإن عدد الوفيات ارتفع بنحو 46%. واعتبرت المنظمة أن حجم وشدة وانتشار الأوبئة يجعل خطر تمددها داخل الدول وفيما بينها "مرتفعًا للغاية".

وأوضحت أن معدل الوفيات تجاوز 1% في ست دول، ما يكشف عن ثغرات خطيرة في تقديم الرعاية الصحية. وسجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد أعلى المعدلات عالميًا بنسبة 7.7% و6.8% على التوالي.

أما السودان، فيتصدر قائمة الدول الأكثر تأثرًا، حيث سجل أكثر من 2400 وفاة خلال عام واحد في 17 ولاية من أصل 18، وفق بيانات منظمة "يونيسف".

ويُذكر أن الكوليرا مرض معدٍ يسبب إسهالًا حادًا نتيجة تناول مياه أو أطعمة ملوثة ببكتيريا "الضمية". ورغم سهولة علاجه عبر تعويض السوائل والأملاح، إلا أنه قد يؤدي إلى الوفاة خلال ساعات في حال عدم التدخل الطبي السريع.