أمريكا: اعتقال رجلي إطفاء أثناء إخمادهما حريق غابات في واشنطن



واشنطن- (د ب أ)

تم اعتقال اثنين من رجال الإطفاء أثناء محاولتهما إخماد حريق غابات في ولاية واشنطن، خلال مداهمة نفذتها السلطات الأمريكية للتحقيق في هجرة غير شرعية مشتبه بها.

وذكرت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أنه تبين أن الشخصين كانا موجودين في البلاد بشكل غير قانوني.

وذكرت شبكة (إن.بي.سي) الأمريكية أن الرجلين مواطنان مكسيكيان كانا يخمدان حريق غابات ضخما في الولاية.

وذكرت الإدارة أن المداهمة التي تم تنفيذها أمس الخميس لم تتدخل في جهود إطفاء الحريق.

وأضاف مسؤول محلي شارك في عملية الاحتجاز أن "حرس الحدود الأمريكي ينفذ قوانين الولايات المتحدة بصرامة ويتعامل بلا أي اعتذار مع انتهاكات قانون الهجرة أينما وجدت".

غير أن حاكم ولاية واشنطن بوب فيرجسون كتب على موقع التواصل الاجتماعي، إكس أنه "يشعر بقلق عميق إزاء الوضع" ويسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الأحداث.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن ترحيلات جماعية للمهاجرين. وتجرى عمليات واعتقالات بمختلف أنحاء البلاد.