ماكرون يشيد بقرارات لبنان لحصر السلاح بيد الدولة: "شجاعة"

12:33 م الجمعة 29 أغسطس 2025

إيمانويل ماكرون

background

وكالات

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقرارات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة، واصفًا إياها بـ" الشجاعة".

وقال ماكرون، إن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وإنهاء جميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية شرطان أساسيان لتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة.

وأكد، في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، استعداد فرنسا للقيام بدور في تسليم المواقع اللبنانية المتبقية التي ما زالت تحتلها إسرائيل.

وأوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه أكد لنظيره اللبناني، جوزيف عون، ورئيس وزرائه، نواف سلام، عزم باريس عقد اجتماعين بشأن دعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار بحلول نهاية العام.

وقال ماكرون، إنه سيرسل مبعوثه الشخصي، جان-إيف لو دريان، إلى لبنان للعمل مع السلطات بشأن الأولويات فور اعتماد الحكومة خطة حصر السلاح.

ماكرون الرئيس الفرنسي الحكومة اللبنانية خطة حصر السلاح بيد الدولة لبنان جوزيف عون إسرائيل
