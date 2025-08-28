وزير المالية الإسرائيلي عن سكان غزة: من لا يموت بالرصاص سيموت جوعًا

وكالات

أدلى وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بتصريحات مثيرة للجدل دعا فيها حكومة الاحتلال إلى تشديد الحصار على قطاع غزة ورفض أي تسويات مع حركة المقاومة الفلسطينية (حماس).

وقال سموتريتش في تصريحات إعلامية، إن على إسرائيل أن تفرض على حماس خيارين لا ثالث لهما: "إما الحرب أو الاستسلام"، مشددًا على أن الهدف الحقيقي يتمثل في "تقويض مراكز الثقل العسكري للحركة وصولًا إلى نزع سلاحها."

وطالب الوزير الحكومة الإسرائيلية بقطع المياه والكهرباء والمواد الغذائية عن سكان قطاع غزة، قائلاً: "من لا يموت بالرصاص سيموت جوعًا".

كما زعم أن الحل الوحيد لأزمة سكان غزة يكمن في "الهجرة الطوعية"، داعيًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تشجيع هذه الخطوة وضم الأراضي إلى إسرائيل. وأكد أن القرار النهائي بهذا الشأن يجب أن يتخذه المجلس الوزاري الأمني المصغر، بينما يتولى الجيش تنفيذه على الفور.

واختتم سموتريتش تصريحاته بالتأكيد على أن حكومته "لن تصغي للأصوات الإسرائيلية التي تدعو إلى الاستسلام".