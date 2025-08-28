وزير الدفاع الإسرائيلي مهددًا الحوثيين: سنقطع كل يد تمتد إلى إسرائيل

وكالات

علق وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال داخل الأراضي اليمنية، قائلًا: "حذرنا الحوثيين من قبل، وسنقطع كل يد تمتد على إسرائيل".

ونقلت قناة 14 الإسرائيلية عن مصدر عسكري، أن عددًا من قادة جماعة الحوثي كانوا يعقدون اجتماعًا في الموقع الذي استهدفته الغارات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن عمليات الاغتيال جرى التخطيط لها منذ بداية الأسبوع ونُفذت اليوم.

لكن جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية نفت الأنباء التي خرجت عن جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤكدة على أنه لا يوجد أي استهداف لقيادات في صنعاء.

من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الهجوم الأخير استهدف القيادة العسكرية العليا للحوثيين ورئاسة هيئة الأركان.

في السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو نفّذ "هجومًا دقيقًا" على موقع عسكري تابع للحوثيين في اليمن، زاعمًا أنه كان يعمل بعدوانية بتوجيه وتمويل إيراني لاستهداف إسرائيل وزعزعة الاستقرار الإقليمي وتهديد حركة الملاحة.

وأضاف الجيش في بيانه: "نعمل بقوة ضد نظام الحوثي، بالتوازي مع تكثيف الضربات على حركة حماس في قطاع غزة، وسنواصل التحرك لإزالة أي تهديد على إسرائيل".