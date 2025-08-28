وكالات

أعرب خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الخميس، عن قلقهم من تقارير عن حالات اختفاء قسري في مواقع مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية.

وحث خبراء الأمم المتحدة، إسرائيل على وضع حد للجرائم البشعة في حق سكان يعانون من أوضاع هشة للغاية، مشددة على أن استخدام الغذاء أداة لإخفاءات قسرية فردية وجماعية في غزة يجب أن يتوقف فورا.

وأشار الخبراء الأمميون، إلى أنهم تلقوا تقارير تفيد باختفاء أفراد بينهم طفل، عقب توجههم إلى مراكز التوزيع التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية.

وأوضح الخبراء، أن التقارير تشير إلى تورط جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر في حالات الاختفاء القسري.