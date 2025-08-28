إعلان

خبراء أمميون: تلقينا تقارير عن حالات اختفاء قسري قرب مواقع "غزة الإنسانية"

03:08 م الخميس 28 أغسطس 2025

غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعرب خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الخميس، عن قلقهم من تقارير عن حالات اختفاء قسري في مواقع مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية.

وحث خبراء الأمم المتحدة، إسرائيل على وضع حد للجرائم البشعة في حق سكان يعانون من أوضاع هشة للغاية، مشددة على أن استخدام الغذاء أداة لإخفاءات قسرية فردية وجماعية في غزة يجب أن يتوقف فورا.

وأشار الخبراء الأمميون، إلى أنهم تلقوا تقارير تفيد باختفاء أفراد بينهم طفل، عقب توجههم إلى مراكز التوزيع التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية.

وأوضح الخبراء، أن التقارير تشير إلى تورط جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر في حالات الاختفاء القسري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غزة حالات اختفاء قسري حقوق الإنسان مؤسسة غزة الإنسانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرش بها في مقابر الإمام الشافعي.. القبض على سائق تعدى على أجنبية بالقاهرة
بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة