وزير لبناني: لا نتخوف من عودة الحرب الأهلية وحصرية السلاح أمر محسوم

صرح وزير العدل اللبناني، عادل نصار، بأن جميع أركان الدولة ترى حصرية السلاح في لبنان أمر داخلي محسوم بقرار حكومي أيده مجلس النواب ولا رجعة فيه.

وأكد وزير العدل خلال تصريحات إعلامية، اليوم، أن حصر السلاح في لبنان مهم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، ومن ثم الانطلاق نحو إعادة الإعمار.

وقال الوزير اللبناني، إن وجود قوة موازية للجيش اللبناني يجعل الدولة في حالة أضعف، مشيرًا إلى أن سلاح حزب الله لم يردع جيش الاحتلال لم يحرر أي شيء لكن أدخل الدولة في حروب أخرى.

وأشار وزير العدل، إلى أن مسألة نزع سلاح حزب الله أمر داخلي من أجل مصلحة الدولة اللبنانية، ولا يعني لبنان ما يقوله نتنياهو في هذا الشأن.

وأضاف نصار: "لا نتخوف من عودة الحرب الأهلية ولا أتصور أن أي جهة لبنانية ستواجه الجيش أو تقف حاجزا ضد بناء الدولة".

ونوه الوزير، إلى أن الورقة الأمريكية تتضمن ضغوطات ونتائج سلبية على إسرائيل إن لم تنسحب من الأراضي اللبنانية بعد حصرية السلاح من حزب