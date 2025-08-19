الاتحاد الأوروبي: زخم متزايد في محادثات الضمانات الأمنية لأوكرانيا

بروكسل - (د ب أ)

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن هناك زخما متزايدا حول تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، وذلك بعد استضافته لقمة افتراضية مع قادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة محادثات أوكرانيا التي جرت يوم أمس في واشنطن.

وأضاف كوستا في بيان صدر عقب المحادثات عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء: "الآن هو الوقت المناسب لتسريع جهدنا العملي لوضع ضمانة مماثلة للمادة 5 من الناتو مع استمرار المشاركة من الولايات المتحدة".

وأضاف المسؤول الأوروبي أنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق.

وتنص المادة 5 من معاهدة الناتو على أن أي هجوم على دولة عضو واحدة يجب أن يعامل على أنه هجوم على جميع الأعضاء، وبينما يبدو من غير المرجح بشكل متزايد أن يتحقق مطلب زيلينسكي بالحصول على عضوية كاملة لأوكرانيا، يبدو أن الحلفاء الأوروبيين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يناقشون إمكانية تزويد أوكرانيا بضمانات أمنية على غرار المادة 5.

وقال كوستا إن القادة العسكريين من ما يسمى "تحالف الراغبين"، وهي مجموعة من الدول التي قالت إنها مستعدة للمساهمة في ضمان أمن أوكرانيا في حالة التوصل إلى اتفاق سلام، من المقرر أن يجتمعوا مع شركاء أمريكيين هذا الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الضمانات الأمنية المحتملة.

وشدد كوستا على أن الأمر لا يتعلق فقط بأمن أوكرانيا، بل "أمن أوروبا ... على المحك هنا".