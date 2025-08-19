إسبانيا: 1100 وفاة بسبب موجات الحر الشديد

وكالات

أفادت وزارة البيئة الإسبانية في بيان، الثلاثاء، بوفاة 1100 شخص بسبب موجات الحر الشديدة في الفترة بين 16 مايو و13 يوليو 2025.

وأشار البيان، إلى أن غالبية الوفيات من بين كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 65 عاما، فيما بلغت أعداد النساء أكثر من نصف الضحايا.

وأوضح البيان، أن مناطق الشمال الإسباني مثل جاليسيا، لا ريوخا، كانتابريا وأستورياس من بين أكثر الأماكن تضررا في البلاد بسبب موجات الحر، إذ تتميز تلك المناطق عادة بصيف معتدل، غير أنها شهدت ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة هذا الصيف.

وخلال الأسابيع الماضية، تجاوزت درجات الحرارة في إسبانيا 40 درجة مئوية، أثناء الموجة الحارة التي ضربت عددا من البلدان الأوروبية.