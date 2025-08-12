إعلان

البيت الأبيض: الحرب في غزة معقدة للغاية وورثناها عن بايدن

09:03 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

البيت الأبيض

وكالات

قال البيت الأبيض، إن الحرب في غزة معقدة للغاية وورثناها عن بايدن.

وأضاف البيت الأبيض، أنه تم بذل جهود كبيرة لإنهاء الحرب لكن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لم توافق على المقترحات التي تم تقديمها.

كان موقع أكسيوس قال نقلا عن مصادر، أن وصول الوفد الإسرائيلي للدوحة يعني أن المحادثات ستبحث صفقة شاملة تنهي الحرب وتطلق سراح كل الأسرى.

وأضاف الموقع الأمريكي نقلا عن المصادر، أن زيارة الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة يهدف للقاء مسؤولين قطريين ضمن جهود استئناف مفاوضات صفقة التبادل.

وتابع، أن إسرائيل تدرس إمكانية إرسال وفد رفيع المستوى إلى الدوحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

