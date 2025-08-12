إعلان

"هند رجب" تتقدم بشكوى للجنائية الدولية ضد قتلة أنس الشريف وزملائه

06:23 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

أنس الشريف

background

وكالات

قالت مؤسسة هند رجب الحقوقية في بيان، الثلاثاء، إنها قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد قتلة مراسل قناة "الجزيرة" أنس الشريف وزملائه.

وأشارت "هند رجب"، إلى أن 6 قادة بجيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤولون عن قتل أنس الشريف منهم قادة الأركان وسلاح الجو والمنطقة الجنوبية.

وأوضحت المؤسسة الحقوقية، أن قائمة المسؤولين عن قتل أنس الشريف تضم قادة وحدة 8200 وقاعدة بلماحيم الجوية وأفيخاي أدرعي.

وكانت غارة إسرائيلية استهدفت خيمة للصحفيين قرب مستشفى الشفاء بغزة، أدت إلى استشهاد مراسلي قناة "الجزيرة" أنس الشريف ومحمد قريقع و3 مصورين، مساء الأحد الماضي.

أنس الشريف هند رجب اغتيال الصحفيين مراسلو الجزيرة غزة
