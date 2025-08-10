إعلان

نتنياهو: قادة أوروبيون أخبرونا بأننا محقون لكن لا يمكنهم مجابهة شعوبهم

06:05 م الأحد 10 أغسطس 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، الأحد، إن "كثير من زعماء العالم يقولون لنا نعلم أنكم محقون ولا يمكننا مجابهة الرأي العام ببلداننا خاصة أوروبا".

وفي وقت سابق من اليوم، أدان وزراء خارجية ثماني دول أوروبية، من بينها إسبانيا والنرويج وأيرلندا والبرتغال، إعلان إسرائيل تكثيف عملياتها العسكرية في قطاع غزة، محذرين من أن هذه الخطوة ستفاقم الأزمة الإنسانية وتهدد حياة الأسرى.

وأكد الوزراء، في بيان مشترك، رفضهم لأي تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرين ذلك خرقًا للقانون الدولي، مشددين على أن قطاع غزة جزء من دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف البيان أن تكثيف الهجوم واحتلال مدينة غزة يشكلان عقبة خطيرة أمام تنفيذ حل الدولتين، الذي يعد السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتنياهو احتلال غزة الدول الأوروبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟