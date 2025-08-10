وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، الأحد، إن "كثير من زعماء العالم يقولون لنا نعلم أنكم محقون ولا يمكننا مجابهة الرأي العام ببلداننا خاصة أوروبا".

وفي وقت سابق من اليوم، أدان وزراء خارجية ثماني دول أوروبية، من بينها إسبانيا والنرويج وأيرلندا والبرتغال، إعلان إسرائيل تكثيف عملياتها العسكرية في قطاع غزة، محذرين من أن هذه الخطوة ستفاقم الأزمة الإنسانية وتهدد حياة الأسرى.

وأكد الوزراء، في بيان مشترك، رفضهم لأي تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرين ذلك خرقًا للقانون الدولي، مشددين على أن قطاع غزة جزء من دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف البيان أن تكثيف الهجوم واحتلال مدينة غزة يشكلان عقبة خطيرة أمام تنفيذ حل الدولتين، الذي يعد السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.