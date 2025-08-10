العراق يعترض رسميًا على تصريحات السفير البريطاني

وكالات

قالت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، إنها أبلغت السفير البريطاني لديها رسميًا اعتراضها الشديد على تصريحاته "المخالفة للأعراف الدبلوماسية"، والتي اعتبرتها السلطات "تدخلًا في الشؤون الداخلية".

وأعرب السفير محمد حسين بحر العلوم، وكيل الوزارة للشؤون الثنائية، في اجتماع عُقد في مقر الوزارة اليوم، عن قلق الحكومة العميق.

وأكد بحر العلوم، أن "هذا السلوك يتعارض مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تُلزم الممثلين الدبلوماسيين باحترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية"، وفقًا لسكاي نيوز.

وطالبت السلطات العراقية السفير البريطاني بالامتناع عن أي تصريحات أو أنشطة أخرى من هذا النوع، وحثته على التصرف بما يدعم العلاقات الودية بين البلدين.

ويوم الجمعة الماضي، كان السفير البريطاني لدى العراق، عرفان صديق، قد صرح في لقاء متلفز، بأن الحاجة إلى الحشد الشعبي في العراق "انتفت"، بحسب القناة.