الجيش اللبناني يغلق بعض المداخل المؤدية للضاحية الجنوبية.. ما السبب؟

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، بانتشار عناصر من الجيش اللبناني على طريق مطار رفيق الحريري لمنع أي محاولات من مناصري حزب الله لقطع الطريق الرئيسي.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن الجيش أغلق بعض المداخل المؤدية إلى الضاحية الجنوبية لبيروت من جهة الحدث.

كذلك نفّذ الجيش اللبناني إجراءات مشدّدة على الحواجز وفي مناطق عدة، إذ أقفل حاجز عين الدلب - شرق صيدا بالإتجاهين "مدخل حارة صيدا" وقطع طريق المية ومية - شارع الهمشري.

وأفادت المعلومات المتداولة، أن الجيش ينفّذ انتشارا في كل المناطق التي يُمكن أن تشهد تحركات لعناصر حزب الله، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلن وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، الخميس، أن مجلس الوزراء وافق على الأهداف العامة للورقة الأمريكية التي تتعلق بتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، من بينها إنهاء الوجود المسلح في البلاد، بما يشمل سلاح حزب الله.

وقال مرقص في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء: "وافقنا على إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي بما فيه حزب الله".

وأوضح أن الحكومة وافقت على نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية، وعلى الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البرية.

أضاف مرقص، أن المجلس لم يتطرق بعد إلى تفاصيل الجداول الزمنية الواردة في الورقة الأمريكية، مشيرا إلى أن الحكومة بانتظار خطة من الجيش بشأن آلية تسليم السلاح، قبل الدخول في نقاشات تفصيلية بشأن الورقة.