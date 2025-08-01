كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر بذلت جهودًا مكثفة لتعزيز الزخم الدولي لدعم حل الدولتين، مشيرًا إلى أن مؤتمر "حل الدولتين" الذي عُقد في نيويورك نجح في إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة اهتمامات العالم.

وأضاف خلال حواره عبر قناة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن أن هذه الجهود شملت اتصالات دبلوماسية ولقاءات مكثفة مع أطراف دولية مؤثرة، أثمرت عن إعلان عدة دول اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية.

وأوضح عبد العاطي أن هذا التقدم يُعد خطوة نوعية في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الاعتراف المتزايد بدولة فلسطين يعكس التزام المجتمع الدولي بالقضية العادلة.

وتابع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن هذه التحركات ترسل رسالة قوية إلى الفلسطينيين بأن العالم يقف إلى جانبهم، ويدرك حجم معاناتهم، ويدعم حقهم في إقامة دولة مستقلة.

وأشار إلى أن نجاح المؤتمر يعكس الجهود المصرية المستمرة للحفاظ على القضية الفلسطينية كأولوية عالمية، مؤكدًا أن مصر ستواصل التنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز هذا المسار. وأكد أن هذه الخطوات الدبلوماسية تمهد الطريق لتحقيق تقدم ملموس نحو السلام العادل.

وشدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، على أن مصر ستبقى في طليعة الداعمين للشعب الفلسطيني، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدولية لضمان تحقيق حق تقرير المصير.