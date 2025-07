عشرات القتلى والمفقودين.. مشاهد من فيضانات تكساس الأمريكية (صور-فيديو)

وكالات

لليوم الرابع على التوالي، تجتاح فيضانات عارمة ولاية تكساس الأمريكية وسط توقعات بهطول المزيد من الأمطار المتفرقة والعواصف طوال اليوم الاثنين.

ومن الصعب تحديد أماكن نشوء العواصف بدقة، لكن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أشارت إلى أن "معدلات هطول الأمطار ستكون غزيرة للغاية في أشد الأمطار والعواصف".

Timelapse video shows the Llano River in Texas flooding completely in just 10 minutes on July 4th. Catastrophic flooding has claimed at least 68 lives, including 21 children.

وقالت الهيئة إن "أي أمطار غزيرة إضافية تهطل على المناطق الأكثر تضررًا خلال الأيام القليلة الماضية ستؤدي إلى جريان سريع للمياه وفيضانات مفاجئة".

وأسفرت الفيضانات عن مقتل 82 شخصًا على الأقل، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

These videos of the flooding in Texas this weekend are truly horrific 👇🙏 pic.twitter.com/YvrGW8vvMO — Vince Langman (@LangmanVince) July 6, 2025

وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن عشر مخيمات ومرشدة من مخيم ميستيك، وهو مخيم صيفي للفتيات قرب نهر جوادالوبي. وتجري الفرق عمليات البحث برًا وجوًا، إذ يستخدم الحرس الوطني الجوي في تكساس طائرات عسكرية بدون طيار تُسيّر عن بُعد، وهي طائرات عسكرية تُستخدم عادةً للمراقبة.

BREAKING: 20 children are missing in the Texas Hill Country flash flood.



Praying for the best.



This is not a time to be defunding weather research and NOAA.

ومن جانبه، أكد معسكر ميستيك في تكساس، اليوم الاثنين، أن 27 شخصًا على الأقل من المخيمين والمستشارين لقوا حتفهم في الفيضانات المدمرة التي ضربت الولاية الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكتب المعسكر في بيان على موقعه الإلكتروني: "قلوبنا مع عائلاتنا التي تعاني هذه المأساة التي لا تُصدق. ندعو لهم بلا انقطاع".

Camp Mystic, an all-girls summer camp along the Guadalupe River, confirms 27 campers and counselors died following catastrophic Texas flooding.



Follow live updates: https://t.co/b277ZoqZTl pic.twitter.com/6vzuLZ9iKz — CNN Breaking News (@cnnbrk) July 7, 2025

وبدوره، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة تقديم الدعم الفيدرالي لولاية تكساس بعد الفيضانات المدمرة التي أسفرت عن مقتل العشرات، وقال إنه "من المحتمل" أن يزور الولاية يوم الجمعة.

وتم تفعيل إدارة الطوارئ الفيدرالية في تكساس يوم أمس الأحد بعد أن وقع ترامب على إعلان "كارثة كبرى" للولاية.

Texas | Air rescue teams appear to have saved someone who climbed a tree to escape rising floodwaters. pic.twitter.com/YaKjN1KeJA — 🅽🅴🆁🅳🆈 (@Nerdy_Addict) July 4, 2025

وقال ترامب إن إدارته، بما في ذلك وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، تعمل بشكل وثيق مع المسؤولين على مستوى الولاية والمستوى المحلي.

This video of the Guadalupe was shot in Kerrville, Tx from the Center Bridge. Watch how fast these flood waters were traveling & washing everything in front of it out.

It goes from low & barley flowing to over the top of the bridge in around 35 minutes.

I sped the video up to… pic.twitter.com/NcQe4UAQBa — Clyp Keeper (@DGrayTexas45) July 6, 2025

وقالت وزارة الأمن الداخلي كريستي نويم، إنه تم تفعيل إدارة الطوارئ الفيدرالية في ولاية تكساس، وذلك بعدما طلب حاكم الولاية جريج أبوت المساعدة الفيدرالية.

وأضافت نويم في بيان أمس: "نحن نعمل حاليًا على نشر موارد إدارة الطوارئ الفيدرالية لمساعدة المستجيبين الأوائل في تكساس، وسنعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية والولائية لضمان حصول سكان تكساس على الدعم الذي يحتاجون إليه مع استمرار جهود البحث وبدء التعافي".

A mass flood in Texas just caused 23 girls from a Christian summer camp to go missing.



Pray they are found alive and well and pray for their families.🙏 pic.twitter.com/ns0DnraCxJ — Bo Loudon (@BoLoudon) July 4, 2025

وأكد زعماء الولاية والمسؤولون المحليون في وسط تكساس، أنهم يحصلون على كل ما يحتاجون إليه من الحكومة الفيدرالية حتى الآن مع دخول جهود البحث والإنقاذ يومها الثالث.