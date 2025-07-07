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عشرات القتلى والمفقودين.. مشاهد من فيضانات تكساس الأمريكية (صور-فيديو)

03:47 م الإثنين 07 يوليو 2025
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    مشاهد من فيضانات تكساس الأمريكية (14)
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وكالات

لليوم الرابع على التوالي، تجتاح فيضانات عارمة ولاية تكساس الأمريكية وسط توقعات بهطول المزيد من الأمطار المتفرقة والعواصف طوال اليوم الاثنين.

ومن الصعب تحديد أماكن نشوء العواصف بدقة، لكن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أشارت إلى أن "معدلات هطول الأمطار ستكون غزيرة للغاية في أشد الأمطار والعواصف".

وقالت الهيئة إن "أي أمطار غزيرة إضافية تهطل على المناطق الأكثر تضررًا خلال الأيام القليلة الماضية ستؤدي إلى جريان سريع للمياه وفيضانات مفاجئة".

وأسفرت الفيضانات عن مقتل 82 شخصًا على الأقل، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن عشر مخيمات ومرشدة من مخيم ميستيك، وهو مخيم صيفي للفتيات قرب نهر جوادالوبي. وتجري الفرق عمليات البحث برًا وجوًا، إذ يستخدم الحرس الوطني الجوي في تكساس طائرات عسكرية بدون طيار تُسيّر عن بُعد، وهي طائرات عسكرية تُستخدم عادةً للمراقبة.

ومن جانبه، أكد معسكر ميستيك في تكساس، اليوم الاثنين، أن 27 شخصًا على الأقل من المخيمين والمستشارين لقوا حتفهم في الفيضانات المدمرة التي ضربت الولاية الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكتب المعسكر في بيان على موقعه الإلكتروني: "قلوبنا مع عائلاتنا التي تعاني هذه المأساة التي لا تُصدق. ندعو لهم بلا انقطاع".

وبدوره، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة تقديم الدعم الفيدرالي لولاية تكساس بعد الفيضانات المدمرة التي أسفرت عن مقتل العشرات، وقال إنه "من المحتمل" أن يزور الولاية يوم الجمعة.

وتم تفعيل إدارة الطوارئ الفيدرالية في تكساس يوم أمس الأحد بعد أن وقع ترامب على إعلان "كارثة كبرى" للولاية.

وقال ترامب إن إدارته، بما في ذلك وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، تعمل بشكل وثيق مع المسؤولين على مستوى الولاية والمستوى المحلي.

وقالت وزارة الأمن الداخلي كريستي نويم، إنه تم تفعيل إدارة الطوارئ الفيدرالية في ولاية تكساس، وذلك بعدما طلب حاكم الولاية جريج أبوت المساعدة الفيدرالية.

وأضافت نويم في بيان أمس: "نحن نعمل حاليًا على نشر موارد إدارة الطوارئ الفيدرالية لمساعدة المستجيبين الأوائل في تكساس، وسنعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية والولائية لضمان حصول سكان تكساس على الدعم الذي يحتاجون إليه مع استمرار جهود البحث وبدء التعافي".

وأكد زعماء الولاية والمسؤولون المحليون في وسط تكساس، أنهم يحصلون على كل ما يحتاجون إليه من الحكومة الفيدرالية حتى الآن مع دخول جهود البحث والإنقاذ يومها الثالث.

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