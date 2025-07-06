

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن هناك بلاغ عن واقعة على بعد 51 ميلًا بحريًا جنوب غربي الحديدة باليمن.

وقالت الهيئة البريطانية، إن سفينة تعرضت لهجوم من قوارب أطلقت النار باستخدام أسلحة خفيفة وقذائف.

وبعد اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، شنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" هجمات على السفن الأمريكية والبريطانية التي تنقل الأسلحة والمساعدات إلى إسرائيل، وتعهدت الجماعة بمواصلة عملياتها في البحر الأحمر حتى ترفع إسرائيل حصارها عن قطاع غزة وتسمح بإدخال المساعدات إليه.