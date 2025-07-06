إعلان

هيئة بحرية بريطانية: واقعة على بعد 51 ميلًا بحريًا جنوب غربي الحديدة باليمن

03:37 م الأحد 06 يوليه 2025

حريق سفينة - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن هناك بلاغ عن واقعة على بعد 51 ميلًا بحريًا جنوب غربي الحديدة باليمن.

وقالت الهيئة البريطانية، إن سفينة تعرضت لهجوم من قوارب أطلقت النار باستخدام أسلحة خفيفة وقذائف.

وبعد اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، شنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" هجمات على السفن الأمريكية والبريطانية التي تنقل الأسلحة والمساعدات إلى إسرائيل، وتعهدت الجماعة بمواصلة عملياتها في البحر الأحمر حتى ترفع إسرائيل حصارها عن قطاع غزة وتسمح بإدخال المساعدات إليه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليمن الحوثيين جماعة أنصار الله إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

خريطة الحوادث.. مصراوي يرصد "مصائد الموت" على الدائري الإقليمي
تراجع ثقة الشركات وتباطؤ إنتاج القطاع الخاص في مصر