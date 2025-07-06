إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي سيصدر 54 ألف أمر استدعاء للحريديم غدًا

وكالات

قالت القناة 14 العبرية، السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيصدر 54 ألف أمر استدعاء وتجنيد إجباري لليهود المتدينين "الحريديم" دفعة واحدة.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن ممثلين عسكريين من جيش الاحتلال سيعقدون اجتماعا مع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بعد ظهر الأحد.

وأوضحت القناة العبرية، أن هناك جهات تسعى لتأجيج مشاعر الحريديم قبيل طرح قانون التجنيد للتصويت، مشيرة إلى أنه يمكن استيعاب نحو 4800 مجند في الجيش خلال السنة الأولى، وفق تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي.