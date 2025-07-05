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بعد اختفائه خلال الحرب مع إسرائيل.. خامنئي يظهر خلال احتفالات "عاشوراء"- فيديو

10:51 م السبت 05 يوليو 2025

المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي

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وكالات

منذ اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران، توارى المرشد الأعلى علي خامنئي عن الأنظار خشية اغتياله مثل كثير من قادة الحرس الثوري، لكنه ظهر اليوم لأول مرة خلال حضوره فعالية دينية للاحتفال بمناسبة يوم "عاشوراء".

وخلال الحرب التي استمرت 12 يوما، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن خامنئي لجأ إلى مخبأ سري مؤمن، خشية اغتياله أو إصابته في أي هجوم إسرائيلي، ليختفي منذ ذلك الحين، حتى ظهر علنا اليوم السبت.

وظهر خامنئي في لقطات بثتها وسائل إعلام إيرانية، بين حشد كبير من أنصاره وهم يهتفون له بعد قدومه لحضور مراسم العزاء في حسينية الإمام الخميني بمناسبة يوم عاشوراء.

ومن غير الواضح، ما إذا كان المرشد الأعلى الإيراني سيلقي كلمة أمام الحضور أم لا، خصوصا وأنه يظهر لأول مرة منذ انتهاء الحرب مع إسرائيل.

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