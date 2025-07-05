وكالات

منذ اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران، توارى المرشد الأعلى علي خامنئي عن الأنظار خشية اغتياله مثل كثير من قادة الحرس الثوري، لكنه ظهر اليوم لأول مرة خلال حضوره فعالية دينية للاحتفال بمناسبة يوم "عاشوراء".

وخلال الحرب التي استمرت 12 يوما، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن خامنئي لجأ إلى مخبأ سري مؤمن، خشية اغتياله أو إصابته في أي هجوم إسرائيلي، ليختفي منذ ذلك الحين، حتى ظهر علنا اليوم السبت.

وظهر خامنئي في لقطات بثتها وسائل إعلام إيرانية، بين حشد كبير من أنصاره وهم يهتفون له بعد قدومه لحضور مراسم العزاء في حسينية الإمام الخميني بمناسبة يوم عاشوراء.

لحظة دخول الإمام الخامنئي إلى حسينيّة الإمام الخميني (قده) للمشاركة في مراسم عزاء ليلة عاشوراء الإمام الحسين (عليه السلام) pic.twitter.com/rzv6PFPtpZ — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) July 5, 2025

ومن غير الواضح، ما إذا كان المرشد الأعلى الإيراني سيلقي كلمة أمام الحضور أم لا، خصوصا وأنه يظهر لأول مرة منذ انتهاء الحرب مع إسرائيل.