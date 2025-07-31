الرياض- (د ب أ)

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، أن إعلان حكومة البرتغال الاعتراف بالدولة الفلسطينية في شهر سبتمبر المقبل خطوة إيجابية تدعم مسار حل الدولتين.

وشددت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الخميس على:"أن هذه الخطوة الإيجابية تدعم مسار تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام"، مجددةً" دعوتها لجميع الشركاء حول العالم باتخاذ خطوات مماثلة حيال الاعتراف بالدولة الفلسطينية للوصول إلى السلام العادل والشامل".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيجرو في وقت سابق اليوم الخميس، أن حكومته ستتشاور مع الرئيس والبرلمان بهدف الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أعلن، اليوم الخميس، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقررة في سبتمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى حماية فرص تطبيق حل الدولتين.

كما أعلنت مالطا أنها ستعترف رسمياً بدولة فلسطين، في سبتمبر المقبل.

ويأتي إعلان كندا ومالطا والبرتغال بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن لندن ستعترف بدولة فلسطين بحلول سبتمبر، إذا لم تلتزم "إسرائيل" بإجراءات ملموسة لدعم حل الدولتين.