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أمريكا تدين المؤتمر الأممي حول فلسطين: هدية لحماس

12:03 م الإثنين 28 يوليو 2025

وزارة الخارجية الأمريكية

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(وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، معارضتها لعقد المؤتمر الأممي الدولي بشأن القضية الفلسطينية، الذي انطلقت أعماله اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، واصفة إياه بأنه "هدية لحركة حماس" التي ترفض مقترحات وقف إطلاق النار، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن صوتت ضد عقد المؤتمر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرة أنه لا يسهم في دفع جهود السلام، بل يعرقل التوصل إلى حل سلمي دائم، مشيرة إلى أنها لن تدعم أي خطوات من شأنها تقويض هذه الجهود.

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم بعثة الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، إن إسرائيل ستقاطع المؤتمر، بسبب تجاهله – على حد وصفه – "إدانة حماس" وعدم طرح قضية استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مؤكدًا عدم مشاركة البعثة الإسرائيلية في جلساته.


من جهته، عبر مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن استغراب بلاده من "الامتعاض الإسرائيلي" تجاه الموقف الفرنسي الداعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن دعم فرنسا لحل الدولتين ليس جديدا، بل هو نهج مستمر تبناه الرؤساء الفرنسيون على مدى العقود الأربعة الماضية.

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