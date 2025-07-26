كمبوديا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مع تايلاند

نيويورك/بانكوك- (د ب أ)

دعت كمبوديا يوم الجمعة إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار بعد تصاعد العنف على طول حدودها مع تايلاند.

وقال سفير كمبوديا لدى الأمم المتحدة، تشيا كيو، عقب اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك: "طلبت كمبوديا وقف إطلاق نار فوري - غير مشروط - وندعو أيضا إلى حل سلمي للنزاع".

ورفض كيو اتهامات بانكوك بأن كمبوديا هاجمت البلاد، مشيرا إلى أن جيش كمبوديا لا يتجاوز ثلث حجم جيش تايلاند. وقال أيضا إن كمبوديا تفتقر إلى قوة جوية مجهزة بالكامل.

وفي الاجتماع المغلق، دعا أعضاء مجلس الأمن الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وتصاعدت التوترات طويلة الأمد بين الجارتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا يوم الخميس، عندما اندلعت اشتباكات على طول الحدود. وردا على ذلك، قال الجيش التايلاندي إنه أرسل طائرات مقاتلة ضد مواقع كمبودية.

وردت كمبوديا بنيران المدفعية، مما أدى إلى إصابة مناطق تشمل بنية تحتية مدنية. وقد تعرضت محطة وقود ومستشفى للضرب. وقد ألقى كل طرف باللوم على الآخر في بدء الجولة الأخيرة من القتال.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، نفذت تايلاند غارات جوية إضافية يوم الجمعة.