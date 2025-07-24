مصدر مطّلع: مرونة حماس في ردها تمهد الوصول إلى اتفاق لوقف النار

وكالات

أكد مصدر مطلع على سير المفاوضات، الخميس، أن حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية قدموا مرونة عالية في ملفي الانسحاب الإسرائيلي وتبادل الأسرى.

وقال المصدر في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن مرونة حماس في ردها تمهد الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، حدوث تقدم ملموس في جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشارت بروس، إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع أطراف إقليمية مثل قطر ومصر للوصول لصيغة تنهي الحرب وتتيح إدخال المساعدات لغزة.

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن إسرائيل تدرس رد حماس بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت القناة 12 العبرية، أن رد حركة حماس بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنه.

وقالت حركة حماس، إنها قدمت ردها ورد الفصائل الفلسطينية إلى الوسطاء بشأن مقترح وقف إطلاق النار.

وجاء في بيان مقتضب للحركة: "قامت حركة حماس، منذ قليل، بتسليم ردها ورد الفصائل الفلسطينية إلى الإخوة الوسطاء حول مقترح وقف إطلاق النار".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أمس الأربعاء، أن المفاوضات المتعلقة بصفقة محتملة لتبادل الأسرى شهدت تقدما كبيرا، بالتزامن مع الزيارة المتوقعة للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى المنطقة.

وأشار الموقع إلى أن ويتكوف سيلتقي في أوروبا بكل من الوزير الإسرائيلي رون ديرمر وممثل عن قطر، ضمن جهود لاستكمال التفاصيل الأساسية للاتفاق الجديد.

تتركز نقاط الخلاف الرئيسية حول حدود الانسحاب التي ستتقيد بها إسرائيل، حيث تقلصت الفجوة إلى بضع مئات من الأمتار.

ووفقا للتقارير، أبدت إسرائيل استعدادها للانسحاب لمسافة تتراوح بين 1000 و1200 متر من محور فيلادلفيا، بينما تطالب "حماس" بانسحاب يصل إلى 800 متر.