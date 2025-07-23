بن غفير يطالب نتنياهو بإنهاء المفاوضات وإبادة حماس

وكالات

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في رسالة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إنه "لا ينبغي التفاوض مع حماس ويجب إبادتها بدون إدخال مساعدات إنسانية أو إبرام صفقات استسلام".

وأشار بن غفير، إلى أن المفاوضات تحولت إلى تنازلات وحماس باتت تشعر بالراحة لمواصلة ابتزاز إسرائيل ودفعها لمزيد من الانهيارات، مؤكدا أن الاستمرار في هذا المسار لن يقود إسرائيل إلى نصر حاسم.

بدوره، طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في رسالة لنتنياهو، بإغلاق الباب نهائيا أمام أي صفقة جزئية وإصدار أمر للجيش باجتياح غزة في ظل رفض حماس المتوقع.