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الدفاع التركية: دمشق طلبت دعمًا من أنقرة لتعزيز قدراتها الدفاعية

01:00 م الأربعاء 23 يوليه 2025

وزارة الدفاع التركية

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وكالات

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة السورية طلبت دعمًا رسميًا من أنقرة لتعزيز قدراتها الدفاعية ومكافحة جميع التنظيمات الإرهابية، وخاصة "داعش".

ونشرت الدفاع التركية بيانًا اليوم، قالت فيه: "استجابة لطلب الحكومة السورية، نواصل تقديم التدريب والاستشارات والدعم الفني لتعزيز القدرة الدفاعية لسوريا"، وفقًا لما نقلته وكالة "الأناضول".

ويشارك وفد من وزارة الدفاع السورية في فعاليات معرض "IDEF 2025" للصناعات الدفاعية الذي يُقام في تركيا بمشاركة 120 دولة وأكثر من 400 شركة صناعات دفاعية من 44 دولة.

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وزارة الدفاع التركية دمشق الحكومة السورية التنظيمات الإرهابية داعش
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