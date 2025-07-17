حماس: تجاهل مجلس الأمن لجرائم إسرائيل بغزة يكرّس منطق العربدة

وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان، الخميس، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي توظف الجوع والحرمان من المواد الأساسية للحياة في قطاع غزة كإحدى أدوات الإبادة المتواصلة.

وأشارت حماس، إلى أن تجاهل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لمأساة إنسانية وجرائم مروعة يرتكبها الاحتلال يوميا يعد سابقة خطيرة، كما يكرس منطق العربدة وانتهاك القانون الدولي.

وطالبت حماس، بتحرك عربي وإسلامي وأممي لإنهاء الحصار وإدخال الغذاء والمساعدات لكسر حلقة الإبادة والتجويع بغزة.