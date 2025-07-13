ويتكوف: متفائل بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

وكالات



قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، إنه يشعر بتفاؤل بشأن سير مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".



وأوضح ويتكوف في تصريحات له، أنه من المقرر أن يلتقي في ولاية نيوجيرسي، عددًا من كبار المسؤولين القطريين، في إطار الجهود المبذولة لدفع مسار التهدئة قدمًا.



وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إنه وافق على مقترحين لصفقة تبادل الأسرى، أحدهما قدمه المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط استيفن ويتكوف، والآخر من الوسطاء، لكن حركة "حماس" رفضت كليهما.



وأكد نتنياهو في تصريحات له، أن إسرائيل تسعى لإتمام صفقة تضمن استعادة الأسرى، "لكن دون أن تترك لحماس القدرة على تكرار جرائمها"، وفق تعبيره.