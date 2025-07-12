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بالدبابات العائمة.. الصين تجري محاكاة لهجوم برمائي على تايوان- فيديو

07:09 م السبت 12 يوليه 2025

الجيش الصيني

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وكالات
أجرى الجيش الصيني مناورات برمائية، أمس الجمعة، باستخدام دبابات "عائمة" عبر عمليات إنزال برمائي والسير لمسافات كبيرة داخل المياه.

إلى جانب ذلك، أعلن الجيش الصيني بدء مناورات عسكرية واسعة قرب جزيرة تايوان؛ من أجل اختبار قدرة الجيش على تنفيذ ضربات شديدة الدقة ضد أهداف رئيسية.


وتأتي المناورات العسكرية الصينية في ظل تصاعد التوترات مع تايوان، إذ تعتبر بكين الجزيرة جزء من أراضيها تسعى لاستعادة السيطرة عليه.

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