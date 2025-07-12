وكالات

أجرى الجيش الصيني مناورات برمائية، أمس الجمعة، باستخدام دبابات "عائمة" عبر عمليات إنزال برمائي والسير لمسافات كبيرة داخل المياه.

🇨🇳🚨دبابات صينية تنفذ تدريبات إنزال برمائي قرب تايوان، بمحاكاة مواجهة محتملة على سواحل الجزيرة🔥. pic.twitter.com/GwDNLPN0vE — بريكس بالعربية (@BRICSinfoar) July 11, 2025

إلى جانب ذلك، أعلن الجيش الصيني بدء مناورات عسكرية واسعة قرب جزيرة تايوان؛ من أجل اختبار قدرة الجيش على تنفيذ ضربات شديدة الدقة ضد أهداف رئيسية.

الجيش الصيني يعلن عن بدء تنظيم مناورات عسكرية بالقرب من جزيرة تايوان، تهدف إلى اختبار القدرات القتالية للجيش في تنفيذ ضربات عالية الدقة ضد أهداف رئيسية. تأتي هذه الخطوة في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة.#الصين #تايوان #مناورات #تدريبات #ترند #فيديو #viral #اكسبلور pic.twitter.com/bGzReQPyu3 — RT Arabic (@RTarabic) July 12, 2025



وتأتي المناورات العسكرية الصينية في ظل تصاعد التوترات مع تايوان، إذ تعتبر بكين الجزيرة جزء من أراضيها تسعى لاستعادة السيطرة عليه.