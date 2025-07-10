كتبت- سلمى سمير:



أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية اعتقلت سبعة جنود في الخدمة الفعلية بوحدة الدفاع الجوي "حيتس" التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، للاشتباه في تورطهم في اعتداءات جسدية ونفسية وجنسية ضد عدد من زملائهم في الوحدة.



وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الحوادث الموصوفة بـ"طقوس التنكيل" وقعت على مدار عدة أسابيع واستهدفت مجموعة من الجنود الجدد، يُقدر عددهم بحوالي عشرة، وتضمنت بحسب التقارير "أفعالًا مهينة"، من بينها الاغتصاب.



ومثل الجنود السبعة، أمام المحكمة العسكرية بعد أن طالبت النيابة العسكرية بتمديد توقيفهم، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وخلال الاستجوابات الأولية، ادعى بعض المشتبه بهم أن ما حدث كان بموافقة المتضررين و"على سبيل المزاح"، وفق تعبيرهم.



وتم الكشف عن هذه الانتهاكات بعد أن تقدم أحد الجنود بشكوى كشفت عن سلسلة من الأحداث المسيئة، فيما يجري التحقيق حاليًا حول ما إذا كانت بعض هذه الاعتداءات قد وقعت خلال الحرب الأخيرة مع إيران، حيث كان لنظام "حيتس" دور عملياتي بارز في التصدي للهجمات الصاروخية.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "التحقيق ما زال في مراحله الأولى ولا يمكن في الوقت الحالي نشر تفاصيل إضافية"، مضيفًا أن القيادة العسكرية تنظر بجدية بالغة إلى مثل هذه التصرفات.



وأكد المتحدث باسم الجيش، أنه يتم توفير خدمات الدعم النفسي والمشورة للمتضررين، مشددًا على أنه يعتمد سياسة "عدم التسامح مطلقًا" تجاه طقوس التنكيل والعنف داخل صفوفه، ويعمل على محاسبة المتورطين.





