بالفيديو.. إيران تشن هجومًا على قاعديتن أمريكيتين في الشرق الأوسط

وكالات

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم، مقاطع فيديو توثق لحظة تنفيذ إيران لهجوم على عدد من القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، في إطار ردّها على الضربة الأمريكية الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية داخل أراضيها.

وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية أن الرد على الولايات المتحدة انطلق بالفعل، عبر عملية عسكرية مشتركة نفذها كل من الحرس الثوري الإيراني والجيش، تحت اسم "عملية بشائر الفتح".

الدوحة الان

الرد الايراني على امريكا في قاعدة العديد في قطر



وهناك المزيد ..... pic.twitter.com/1oDhBqj4YQ — 🇵🇸 أحلام (@Ahlam_M221) June 23, 2025

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، فإن الهجمات استهدفت قواعد أمريكية في كل من قطر والعراق، دون أن توضح حجم الأضرار أو الخسائر حتى الآن، في وقت تلتزم فيه واشنطن الصمت الرسمي تجاه العملية.

كانت شبكة فوكس نيوز أفادت قبل قليل بوجود "تهديد وشيك" يتمثل في هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، رداً على القصف الأمريكية لمواقع نووية إيرانية.

التلفزيون الإيراني: بدء عمليات بشائر الفتح ضد قاعدة العديد الأمريكية في #قطر

مشاهد جديدة من سماء الدوحة pic.twitter.com/iU9Q6TWigJ — ramia al ibrahim - راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) June 23, 2025

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، الاثنين، إغلاق حركة الملاحة الجوية مؤقتاً ضمن ما اعتبرتها "إجراءات احترازية" مرتبطة بـ"تطورات الأوضاع في المنطقة"، وذلك وسط تحذيرات أميركية وبريطانية لمواطنيها في البلد بتوخي الحذر، بينما يترقب العام رداً إيرانياً على الهجمات الأميركية التي استهدفت مواقعها النووية فجر الأحد.